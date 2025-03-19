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 | Özge Sönmez

Son dakika | Gazeteci İsmail Saymaz gözaltına alındı

Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında İsmail Saymaz, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Evinde yapılan aramalar tamamlanan Saymaz'ın emniyete götürüleceği öğrenildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.03.2025
saat ikonu 08:14
|
GÜNCELLEME:
19.03.2025
saat ikonu 12:57

Son dakika haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, gazeteci İsmail Saymaz'ın Gezi Parkı olaylarının organizatörü Mehmet Osman Kavala'nın web sitesinin hazırlanmasında ve eylemleri basın yoluyla yaygınlaştırma amacıyla kurmayı planladığı televizyon kanalının kurulması için rol alan şahıslarla konuşma içerikleri tespit edildi.

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İSMAİL SAYMAZ'A GEZİ PARKI GÖZALTISI

Soruşturma kapsamında Saymaz'ın, Gezi Parkı sanıkları Mehmet Osman Kavala, Şerafettin Can Atalay, Çiğdem Mater Utku ve Ayşe Mücella Yapıcı ile olaylar sürecinde yoğun irtibatı olduğu, sosyal medyadan olaylara ilişkin çok sayıda paylaşımda bulunduğu, olaylarda aktif rol alarak sosyal medyada gerçekle bağdaşmayan bilgiler vererek vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı belirlendi.
Soruşturma çerçevesinde Saymaz, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

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