Son dakika | Gaziantepli Uzman Çavuş Hasan Aslan şehit oldu: Suriye görevi sonrası acı haber

25 Ağustos 2024 20:15 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 20:27

Suriye görevinde fenalaşarak GATA'da tedavi gören askerimizden acı haber geldi. 5 aydır tedavi gören Gaziantepli Uzman Çavuş Hasan Aslan kurtarılamadı. Aslan, birliğinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmış ve tedavisine Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) devam edilmesi kararı çıkmıştı. Aslan, bugün şehit oldu.

ŞEHİDİMİZİN EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Aslan'ın Gaziantep'in Karkamış ilçesi kırsal Eceler Mahallesi'ndeki babaevine Türk bayrakları asılırken, şehidin ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Uzman Çavuş Aslan'ın naaşı, 26 Ağustos 2024 günü öğle namazına müteakip Eceler Mahallesi'nde gerçekleştirilen törenin ardından defnedilecek.