Son dakika | Gaziantep'te deprem oldu, AFAD'tan ilk açıklama geldi
Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
12 Ekim 2024 01:24 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 01:25
Son dakika haberine göre, Gaziantep'te gece saatlerinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin ilk verileri açıkladı.
Türkiye'de artçı depremler sürüyor. Bu kez Gaziantep sallandı. AFAD'tan alınan bilgilere göre, 3,2 büyüklüğünde merkez üssü Nurdağı ilçesi olan bir deprem meydana geldi.
Saat 01.14 sularında meydana gelen depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.
Kaynak: tgrthaber.com.tr