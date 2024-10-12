Son dakika | Gaziantep'te deprem oldu, AFAD'tan ilk açıklama geldi

12 Ekim 2024 01:24 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 01:25

Son dakika haberine göre, Gaziantep'te gece saatlerinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin ilk verileri açıkladı.

Karadeniz'de birinci ve ikinci derece deprem bölgeleri ve fay hatları haritası

Karadeniz'de birinci ve ikinci derece deprem bölgeleri ve fay hatları haritası

Türkiye'de artçı depremler sürüyor. Bu kez Gaziantep​ sallandı. AFAD​'tan alınan bilgilere göre, 3,2 büyüklüğünde merkez üssü Nurdağı​ ilçesi olan bir deprem​ meydana geldi.

Saat 01.14 sularında meydana gelen depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.

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