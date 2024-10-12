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Son dakika | Gaziantep'te deprem oldu, AFAD'tan ilk açıklama geldi

Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
12 Ekim 2024 01:24 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 01:25
Son dakika | Gaziantep&#039;te deprem oldu, AFAD&#039;tan ilk açıklama geldi

Son dakika haberine göre, Gaziantep'te gece saatlerinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin ilk verileri açıkladı.

Türkiye'de artçı depremler sürüyor. Bu kez Gaziantep​ sallandı. AFAD​'tan alınan bilgilere göre, 3,2 büyüklüğünde merkez üssü Nurdağı​ ilçesi olan bir deprem​ meydana geldi.

Saat 01.14 sularında meydana gelen depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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