Son Dakika | Gaziantep'te deprem! Sabaha karşı sarsıntıyla uyandılar
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
11 Kasım 2024 05:09 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 05:45
Son dakika: Gaziantep'te deprem meydana geldi. Sabaha karşı 04.54'te meydana gelen sarsıntı vatandaşlar tarafından da hissedildi. Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi 04.54'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı. Yerin 2.6 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı yeryüzüne yakın olması sebebiyle vatandaşlar tarafından da hissedildi. Merkez üssü Şehitkamil ilçesinin Atalar mahallesi olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: tgrthaber.com