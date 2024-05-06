Gaziantep’te katliam gibi kaza! TIR, minibüsü biçti: Çok sayıda ölü var

06 May 2024 13:37 - Güncelleme : 06 May 2024 13:52

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Bir TIR, yolcu taşıyan minibüsü adeta biçti. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç şarampole yuvarlandı.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kazayı görenler hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre; 8 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı.

İşte olay yerinden gelen ilk görüntüler...

Son dakika haberinin detayları gelecek...