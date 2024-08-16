Son dakika | Gaziantep'te ünlü halı fabrikasında yangın! Alevler her yeri sardı

16 Ağustos 2024 06:26 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 06:43

Gaziantep'te ünlü bir halı markasına ait fabrikada yangın çıktı. 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Dilek firmasına ait fabrikada nedeni henüz belli olmayan bir nedenden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyürken fabrikanın neredeyse her bölümünü alevler sardı.

Gökyüzünün koyu bir duman tabakasıyla kaplandığı yangın sonrası gelen ihbarların ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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