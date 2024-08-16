Son dakika | Gaziantep'te ünlü halı fabrikasında yangın! Alevler her yeri sardı
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı
16 Ağustos 2024 06:26 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 06:43
Son dakika haberi... Gaziantep'te ünlü bir halı markasına ait fabrikasında yangın çıktı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangına müdahale ediliyor.
Gaziantep'te ünlü bir halı markasına ait fabrikada yangın çıktı. 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Dilek firmasına ait fabrikada nedeni henüz belli olmayan bir nedenden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyürken fabrikanın neredeyse her bölümünü alevler sardı.
Gökyüzünün koyu bir duman tabakasıyla kaplandığı yangın sonrası gelen ihbarların ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Son dakika haberinin detayları geliyor...
Kaynak: Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı