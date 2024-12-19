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Son dakika | Genelkurmay Başkanı Metin Gürak Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Radakin ile görüştü

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
19 Aralık 2024 20:32 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 20:37
Son dakika | Genelkurmay Başkanı Metin Gürak Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Radakin ile görüştü

Son dakika haberi: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

Son dakika haberine göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin ile telefon görüşmesi yaptı.

Son dakika | Genelkurmay Başkanı Metin Gürak Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Radakin ile görüştü - 1. Resim

SURİYE KONUSU ELE ALINDI!

İki komutan, Suriye'deki son durum ve iki ülke arasındaki ilişkiler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin GÜRAK​, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony RADAKIN ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Suriye'deki gelişmeler ve ikili ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur." denildi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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