Son dakika | Gri listedeki PKK'lı terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi!

25 Ekim 2024 20:48 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 21:03

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gri kategoride 'Zafer' kod adı ile tanınan Özcan Günay isimli PKK mensubu teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada hain teröristin 2018 yılında Suriye Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri’ne karşı çok sayıda eylemde bulunduğu ifade edildi.

Son dakika haberine göre, Gri kategoride yer alan Zafer (Kod adlı) Özcan Günay isimli PKK/KCK terör örgütü mensubu silahı ile birlikte etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özcan Günay isimli bir teröristin Mardin ili Savur kırsalında gerçekleştirilen "GÜRZ-21" operasyonunda etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Gri kategoride aranan teröristin, Jandarma ve Emniyet birimlerinin ortak çalışmaları sonucunda, silahıyla birlikte yakalandığı bildirildi.

Operasyon kapsamında Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, J-SİHA ve zırhlı araç desteğiyle JÖH, JOPER ve PÖH timleri tarafından düzenlenen geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi.

ÇOK SAYIDA TERÖR EYLEMİNE KATILMIŞTI

Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin 2014 yılında terör örgütüne katıldığı, 2018 yılında Suriye Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri’ne karşı çok sayıda eylemde yer aldığına dair istihbari bilgilerin elde edildiği belirtildi.

Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

GRİ kategoride yer alan Zafer (Kod adlı) Özcan Günay isimli PKK/KCK terör örgütü mensubu terörist Mardin ili Savur kırsalında Jandarma ve Emniyet birimlerimizce yapılan ortak istihbari çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen “GÜRZ-21” operasyonunda silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

"SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLENE KADAR..."

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Mardin ili Savur ilçesi kırsalında J-SİHA ve Zırhlı Araçlar desteğinde, JÖH, JOPER ve PÖH timlerince gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, 2014 yılında terör örgütüne katıldığı, 2018 yılında Suriye Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekâtında bölücü terör örgütü saflarında yer aldığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik çok sayıda eylem yaptığı yönünde istihbari bilgiler elde edildi.

Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız.

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