Son dakika | Gümüşhane'de korkutan deprem! AFAD'tan açıklama geldi

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi, sabah saatlerinde sarsıntıyla uyandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, depremin büyüklüğü 4.2 (Mw) olarak ölçüldü.

Türkiye Saati ile 06:09:28'de meydana gelen deprem, yerin yalnızca 5.09 kilometre derinliğinde kaydedildi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremin ardından saha tarama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Baruş, "Saat 06.09 itibarıyla Kelkit ilçemizde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem nedeniyle şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmemiştir. Geçmiş olsun Kelkit, geçmiş olsun Gümüşhane." ifadelerini kullandı.

Öte yandan deprem çevre illerden de hissedildi.

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