Son dakika | Gümüşhane'de korkutan deprem! AFAD'tan açıklama geldi

Son dakika haberine göre, Gümüşhane'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin verileri açıkladı. İşte detaylar...
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi, sabah saatlerinde sarsıntıyla uyandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, depremin büyüklüğü 4.2 (Mw) olarak ölçüldü.
Türkiye Saati ile 06:09:28'de meydana gelen deprem, yerin yalnızca 5.09 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremin ardından saha tarama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Baruş, "Saat 06.09 itibarıyla Kelkit ilçemizde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem nedeniyle şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmemiştir. Geçmiş olsun Kelkit, geçmiş olsun Gümüşhane." ifadelerini kullandı.
Öte yandan deprem çevre illerden de hissedildi.