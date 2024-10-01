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Son dakika | Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
01 Ekim 2024 07:51 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 08:24

Bir süredir hastanede yoğun bakımda tedavi gören 85 yaşındaki gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti. Civaoğlu'nun cenazesi yarın toprağa verilecek.

Gazeteci Güneri Civaoğlu tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti. Güneri Civaoğlu, geçtiğimiz aylarda gittiği bir restoranda düşüp başını çarpmış ve beyin kanaması geçirmişti. Uzun süredir hastanede tedavisi devam eden Civaoğlu bu sabah 85 yaşında hayata gözlerini yumdu. 

Son dakika | Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti - 1. Resim

GÜNERİ CIVAOĞLU KİMDİR?

Güneri Cıvaoğlu 30 Temmuz 1939 yılında dünyaya Ankara​'da doğdu. 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Cıvaoğlu'nun, gazetecilik​ hayatıysa 1960'lı yıllarda başladı.

Cıvaoğlu, Akis dergisi ve Yeni İstanbul gazetesinde muhabir olarak çalıştı. TRT​'nin kuruluşunda sabah haberlerini hazırlayan ekibin başındaydı.

Son dakika | Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti - 2. Resim

Strasbourg Üniversitesi'nde bir süre ekonomi okudu, izleyen yıllarda Tercüman Gazetesi'nin genel yayın yönetmenliğini yaptı.

Güneş Gazetesi'ni ortağı ve genel yayın yönetmeni olarak kurdu.

1986-1996 yılları arası Sabah Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı.

Son dakika | Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti - 3. Resim

1996'dan bu yana ise yazılarına Milliyet Gazetesi'nde devam etti.

Cıvaoğlu kariyerinde programcılığa da yer verdi.

Akıllarda kalan "Şeffaf Oda" programıyla farklı sektörlerde bir çok konuğu yıllarca konuk etti.

Kaynak: tgrthaber.com
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Selim 1 Ekim 2024 07:55

Rabbim rahmet eylesin başsağlığı diliyorum ailesine ve yakınlarına

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