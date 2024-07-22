Son dakika | Gürcistan'da korkutan deprem: Türkiye'den de hissedildi
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
22 Temmuz 2024 11:50 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 11:57
Son dakika haberi... AFAD'tan yapılan son dakika açıklamasına göre; Gürcistan'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem Türkiye'den de hissedildi.
AFAD'tan yapılan son dakika açıklamasına göre; Gürcistan'da 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 12.8 olarak kaydedilirken, korkutan sarsıntı Türkiye'den de hissedildi.
AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Dedoplis Tskaro, Kakheti (Gürcistan)
Tarih:2024-07-22 Saat:11:08:09 TSİ
Enlem:41.48889 N
Boylam:45.95667 E
Derinlik:12.8 km
MALATYA'DA DEPREM
Öte yandan, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.00'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 9.92 kilometre olarak kaydedilen depremde olumsuz bir ihbar olmadığı kaydedildi.
Kaynak: Tgrthaber.com