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Son dakika | Gürcistan'da korkutan deprem: Türkiye'den de hissedildi

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
22 Temmuz 2024 11:50 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 11:57
Son dakika | Gürcistan&#039;da korkutan deprem: Türkiye&#039;den de hissedildi

Son dakika haberi... AFAD'tan yapılan son dakika açıklamasına göre; Gürcistan'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem Türkiye'den de hissedildi.

AFAD'tan yapılan son dakika açıklamasına göre; Gürcistan'da 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 12.8 olarak kaydedilirken, korkutan sarsıntı Türkiye'den de hissedildi. 

AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI

Büyüklük:4.7 (Mw)

Yer:Dedoplis Tskaro, Kakheti (Gürcistan)

Tarih:2024-07-22 Saat:11:08:09 TSİ

Enlem:41.48889 N

Boylam:45.95667 E

Derinlik:12.8 km

MALATYA'DA DEPREM 

Öte yandan, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.00'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 9.92 kilometre olarak kaydedilen depremde olumsuz bir ihbar olmadığı kaydedildi. 

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Kaynak: Tgrthaber.com
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