Son Dakika | Hac kura sonuçları açıklandı: Diyanet 2025 yılı kura çekimi sonuçlarını duyurdu

31 Ekim 2024 21:15 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 21:40

Son dakika: Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2025 yılı hac kurası çekilişi yapıldı. Hacı adaylarının merakla beklediği sonuçlar saat 21.00'den itibaren belli oldu.

2025​ yılı hac​ ibadeti için kura sonuçları açıklandı. Ankara'da bugün Hac ibadeti için kaydını yenileyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 849 bin 584 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. Bilgisayar ortamında ve noter huzurunda yapılan kura çekimine, görevlilerin yanı sıra hacı adayları ve yakınları katıldı. Sonuçlar e-devlet üzerinden açıklandı.

SUUDİ ARABİSTAN'IN 2025 KONTENJANI 84 BİN

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bugün yapılan kura çekimi öncesinde konuşma yaptı. Erbaş, "Bu sene Suudi Arabistan tarafından ülkemize tanınan kontenjan 84 bin 942'dir. Kurada adı çıkan kardeşlerimiz, önümüzdeki hac ibadeti için kesin kayıt yaptırma hakkı kazanmış olacaktır" diyerek Türkiye'ye ayrılan kontenjanı duyurdu.

HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI