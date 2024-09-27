Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Son dakika | Hakkari'de deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı

Son dakika | Hakkari'de deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
27 Eylül 2024 12:47 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 12:53
Son dakika | Hakkari&#039;de deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika bilgilere göre; Hakkari'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Hakkari​'nin Yüksekova​ ilçesinde saat 12.39 sıralarında bir deprem​ meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.3 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 3.5 km olarak ölçüldü.

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

AFAD SON DEPREMLER...

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
depremyüksekovahakkarikandilli rasathanesi

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ayşe27 Eylül 2024 12:54

Biraz şaşırtıcı, küçük ama yine de korkutucu olabilir bu durumlar

Sonraki Haber Yükleniyor...