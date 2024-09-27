Son dakika | Hakkari'de deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
27 Eylül 2024 12:47 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 12:53
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika bilgilere göre; Hakkari'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde saat 12.39 sıralarında bir deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 3.3 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 3.5 km olarak ölçüldü.
Kaynak: tgrthaber.com
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