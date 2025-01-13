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Son dakika | Hakkari'de deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
13 Ocak 2025 08:11 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 08:31
Son dakika | Hakkari&#039;de deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Hakkari'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Hakkari​'nin Şemdinli ilçesinde saat 08.01 sıralarında bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.5 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 4.5 km olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

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Kaynak: tgrthaber.com
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