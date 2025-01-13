Son dakika | Hakkari'de deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
13 Ocak 2025 08:11 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 08:31
Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Hakkari'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde saat 08.01 sıralarında bir deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 3.5 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 4.5 km olarak ölçüldü.
Kaynak: tgrthaber.com