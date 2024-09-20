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Son dakika | Hakkari'de yolcu uçağı pistten çıktı: İşte bölgeden ilk görüntüler

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
20 Eylül 2024 14:17 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 14:31

Son dakika haberi: Ankara-Hakkari seferini yapan AJet'in yolcu uçağı pistten çıktı. Uçakta bulunan yolcuların tahliyesi için çalışmaların başladığı bildirildi.

Ankara'dan kalkıp Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iniş yapan AJet firmasına ait uçağın olumsuz hava şartları nedeniyle pisten çıktığı bildirildi. çıktı. Pisten çıkarak çamura saplanan uçağın doluluk oranının tam olduğu öğrenildi.

Uçakta bulunan yolcu ve kabin ekibinden herhangi bir kişinin yaralanmadığı bildirildi. Uçakta bulunan yolcuların tahliyesi için havalimanı yetkilileri çalışma başlattı. 

Son dakika | Hakkari'de uçak pistten çıktı - 1. Resim

İKİNCİ DENEMESİNDE PİSTTEN ÇIKTI

Bölgede meydana gelen yağışlardan dolayı pistten çıkan uçağın Yüksekova semalarında bir tur attıktan sonra ikinci iniş denemesinde olayın yaşandığı belirtildi.

Son dakika | Hakkari'de uçak pistten çıktı - 2. Resim

UÇAKTA 2 BELEDİYE BAŞKANI DA VARDI

Aralarında Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ve Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar'ın da bulunan uçakta bekleyiş sürüyor.

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Kaynak: tgrthaber.com
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