Son dakika | Haniye için Ayasofya Camii’nde gıyabi cenaze namazı!

02 Ağustos 2024 13:15 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 13:36

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Katar'ın başkenti Doha'da cenaze namazı düzenlenirken, Türkiye'de de birçok camide sela okunup gıyabi cenaze namazı kılınıyor.

AYASOFYA'DA GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duasından sonra Ayasofya Camii’nde İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Açıklamayı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sosyal medya hesabından yaptı.

Erbaş, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin alçak suikastle şehit edilmesi nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiğini hatırlattı. Erbaş, "Tüm camilerimizde salâ verilecek ve cuma namazından sonra gıyâbî cenaze namazı kılınacaktır. Mekânı cennet olsun" dedi.