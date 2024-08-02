Son dakika | Haniye için Ayasofya Camii’nde gıyabi cenaze namazı!
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
02 Ağustos 2024 13:15 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 13:36
Son dakika haber: Uğradığı suikast sonucu öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye için bugün tüm camilerde sela okundu, Ayasofya Camii’nde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Katar'ın başkenti Doha'da cenaze namazı düzenlenirken, Türkiye'de de birçok camide sela okunup gıyabi cenaze namazı kılınıyor.
AYASOFYA'DA GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duasından sonra Ayasofya Camii’nde İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Açıklamayı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sosyal medya hesabından yaptı.
Erbaş, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin alçak suikastle şehit edilmesi nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiğini hatırlattı. Erbaş, "Tüm camilerimizde salâ verilecek ve cuma namazından sonra gıyâbî cenaze namazı kılınacaktır. Mekânı cennet olsun" dedi.
Kaynak: Tgrthaber.com