Son dakika | Hatay'da deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
11 Ocak 2025 12:57 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 13:04
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Hatay'da 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Türkiye'nin dört bir yanından deprem haberleri peş peşe geliyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Hatay'ın Dörtyol ilçesinde saat 12.47 sıralarında bir deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 3.0 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.0 km olarak ölçüldü.
Kaynak: tgrthaber.com