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Son dakika | Hatay'da deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
11 Ocak 2025 12:57 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 13:04
Son dakika | Hatay&#039;da deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Hatay'da 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye​'nin dört bir yanından deprem​ haberleri peş peşe geliyor. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Hatay'ın Dörtyol ilçesinde saat 12.47 sıralarında bir deprem​ meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.0 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.0 km olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

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Kaynak: tgrthaber.com
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