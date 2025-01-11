Son dakika | Hatay'da deprem! Kandilli ilk verileri paylaştı

11 Ocak 2025 12:57 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 13:04

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Hatay'da 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye​'nin dört bir yanından deprem​ haberleri peş peşe geliyor. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Hatay'ın Dörtyol ilçesinde saat 12.47 sıralarında bir deprem​ meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.0 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.0 km olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...