Son dakika | Hatay'da deprem oldu: Kandilli Rasathanesi'nden açıklama
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
03 Şubat 2025 22:29 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 23:07
Son dakika haberine göre Hatay'da deprem oldu. Bir yandan Ege Denizi'nde beşik gibi sarsıntılar sürerken ülkenin güneyinden de bir deprem haberi geldi. İşte detaylar...
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Hatay’ın Karlısu bölgesinde saat 22:19’da 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise merkez üssü Antakya olan sarsıntıyı 3,2 büyüklüğünde olarak duyurdu. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi. Yetkililerden olumsuz bir ihbar gelmezken, sarsıntı çevrede hissedildi.
Kaynak: tgrthaber.com