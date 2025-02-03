Son dakika | Hatay'da deprem oldu: Kandilli Rasathanesi'nden açıklama

03 Şubat 2025 22:29 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 23:07

Son dakika haberine göre Hatay'da deprem oldu. Bir yandan Ege Denizi'nde beşik gibi sarsıntılar sürerken ülkenin güneyinden de bir deprem haberi geldi. İşte detaylar...