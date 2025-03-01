Son dakika | Hatay'da feci kaza! 6 ölü, 8 yaralı

Son dakika haberi: Hatay'da meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, Hatay Valisi Masatlı yaptığı ilk açıklamada, "Park halindeki TIR'a servis minibüsü çarptı" ifadelerini kullandı.