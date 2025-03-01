Son dakika | Hatay'da feci kaza! 6 ölü, 8 yaralı

İstanbul
Son dakika haberi: Hatay'da meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, Hatay Valisi Masatlı yaptığı ilk açıklamada, "Park halindeki TIR'a servis minibüsü çarptı" ifadelerini kullandı.
Son dakika haberine göre Hatay'da meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.
Antakya-Reyhanlı karayolu Üzümdalı Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen seyir halindeki 31 C 0004 plakalı işçi servisi önündeki 31 B 2646 plakalı tıra çarptı..
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi ve ambulans sevk edildi.
Hatay Valisi Masatlı, 6 kişinin hayatını kaybettiğini 8 kişinin ise yaralandığını açıkladı.