Son dakika | Peş peşe şiddetli depremler! Hatay'da da hissedildi: AFAD ilk verileri paylaştı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ağustos 2024 13:27 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 13:50
Son dakika haberi: Suriye'nin Hamah şehrinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem Hatay'dan da hissedildi. Aynı noktada 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.
Suriye'nin Hamah şehrinde peş peşe şiddetli depremler meydana geldi. 5,2 ve 4,2 büyüklüğünde depremler Hatay'da da hissedildi. AFAD şiddetli depremlerin ardından verileri paylaştı.
AFAD'dan yapılan açıklamada; depremin merkez üssünün Suriye'nin Hamah bölgesi olduğu aktarıldı.
Son dakika haberinin detayları gelecek...
Kaynak: tgrthaber.com