Son dakika hava durumu | Meteoroloji tarih vererek uyardı! İstanbul dahil 57 il için sağanak yağış alarmı

Meteoroloji, son hava durumu tahminlerini yayımladı. Hava sıcaklıkları yükselse de İstanbul dahil 57 il için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı yapıldı. İşte 4 gün sürecek yağışların başlayacağı tarih ve 25 Mart hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinde yoğun bulutlanma gözlenecek. Marmara’nın kuzeyi ve batısı başta olmak üzere Karabük ve Kastamonu çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
Meteoroloji, İstanbul'un da dahil olduğu 57 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Yağışların 28 Mart Cuma günü başlayarak 4 gün boyunca devam etmesi bekleniyor. Yetkililer, sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip bölgelerinde çığ riski devam ediyor. Eğimi yüksek yamaçlarda çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilirken, kar erimesine bağlı heyelan ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği vurgulandı.
Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Özellikle sabah saatlerinde yola çıkacak sürücülerden dikkatli olmaları istenirken, tarımsal üretim yapan vatandaşlar için de zirai don uyarısı yapıldı. Meteoroloji, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde zirai don tehlikesine dikkat çekti. Tarımla uğraşanların il ve ilçelere özel hava tahminlerini yakından takip etmeleri ve önlem almaları gerektiği belirtildi.
EDİRNE 13°C, 23°C Sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı
İSTANBUL 12°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 11°C, 18°C Sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı
KOCAELİ 14°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu
AFYON 9°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 14°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 16°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA 14°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu
ADANA 10°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 15°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu
HATAY 11°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 14°C, 22°C Parçalı ve az bulutlu
ANKARA 10°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 10°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 10°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR 9°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu
BOLU 8°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu
KARABÜK 9°C, 24°C Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SİNOP 9°C, 18°C Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ZONGULDAK 13°C, 22°C Öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
AMASYA 10°C, 25°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
ARTVİN 3°C, 17°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN 9°C, 19°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON 8°C, 16°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
ERZURUM -6°C, 9°C Parçalı, zamanla çok bulutlu
KARS -7°C, 10°C Parçalı, zamanla çok bulutlu
MALATYA 4°C, 21°C Parçalı ve az bulutlu
VAN -1°C, 10°C Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR 5°C, 23°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 8°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 5°C, 21°C Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 11°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu