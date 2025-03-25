Son dakika hava durumu | Meteoroloji tarih vererek uyardı! İstanbul dahil 57 il için sağanak yağış alarmı

Meteoroloji, son hava durumu tahminlerini yayımladı. Hava sıcaklıkları yükselse de İstanbul dahil 57 il için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı yapıldı. İşte 4 gün sürecek yağışların başlayacağı tarih ve 25 Mart hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinde yoğun bulutlanma gözlenecek. Marmara’nın kuzeyi ve batısı başta olmak üzere Karabük ve Kastamonu çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

PERŞEMBE GÜNÜ BAŞLIYOR!

Meteoroloji, İstanbul'un da dahil olduğu 57 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Yağışların 28 Mart Cuma günü başlayarak 4 gün boyunca devam etmesi bekleniyor. Yetkililer, sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

DOĞU ANADOLU VE KARADENİZ İÇİN ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip bölgelerinde çığ riski devam ediyor. Eğimi yüksek yamaçlarda çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilirken, kar erimesine bağlı heyelan ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği vurgulandı.

BUZLANMA VE ZİRAİ DON TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Özellikle sabah saatlerinde yola çıkacak sürücülerden dikkatli olmaları istenirken, tarımsal üretim yapan vatandaşlar için de zirai don uyarısı yapıldı. Meteoroloji, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde zirai don tehlikesine dikkat çekti. Tarımla uğraşanların il ve ilçelere özel hava tahminlerini yakından takip etmeleri ve önlem almaları gerektiği belirtildi.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

EDİRNE 13°C, 23°C Sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı

İSTANBUL 12°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 11°C, 18°C Sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı

KOCAELİ 14°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYON 9°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 14°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 16°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA 14°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA 10°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 15°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu

HATAY 11°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 14°C, 22°C Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA 10°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 10°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 10°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR 9°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU 8°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu

KARABÜK 9°C, 24°C Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SİNOP 9°C, 18°C Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ZONGULDAK 13°C, 22°C Öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

AMASYA 10°C, 25°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

ARTVİN 3°C, 17°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN 9°C, 19°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON 8°C, 16°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM -6°C, 9°C Parçalı, zamanla çok bulutlu

KARS -7°C, 10°C Parçalı, zamanla çok bulutlu

MALATYA 4°C, 21°C Parçalı ve az bulutlu

VAN -1°C, 10°C Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

DİYARBAKIR 5°C, 23°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 8°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 5°C, 21°C Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 11°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu