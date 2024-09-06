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Son dakika | Hindistan uçağında bomba alarmı! Erzurum'a acil iniş yaptı, ekipler arama yapıyor

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
06 Eylül 2024 17:27 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 18:02

Son dakika haberi: Hindistan'dan Almanya'ya giden yolcu uçağı bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı’na acil iniş yaptı. Bomba imha ekipleri uçakta arama yapıyor. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hindistan'dan Almanya'ya giden yolcu uçağı bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı’na acil iniş yaptı. Erzurum hava sahası şu anda kapatıldı" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberine göre Hindistan'a ait Air Vistara firmasına ait Hindistan-Almanya seferini yapan yolcu uçağı, yapılan bomba ihbarı  nedeniyle Erzurum Havalimanı'na acil iniş yaptı. AiR Vistara uçağına yapılan bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'ndan kalkış yapacak uçaklara da izin verilmedi.

Son dakika | Hindistan uçağında bomba alarmı! Erzurum'a acil iniş yaptı, ekipler arama yapıyor - 1. Resim

BÜYÜK PANİK YAŞANIYOR

Uçak, aprona gelerek, yolcularını tahliye etmeye başlarken, havalimanında yoğun güvenlik tedbirleri alındı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü bomba imha uzmanları havalimanına sevk edildi.

Son dakika | Hindistan uçağında bomba alarmı! Erzurum'a acil iniş yaptı, ekipler arama yapıyor - 1. Resim

YOLCULAR GÜVENLİ ALANDA

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hindistan'dan Almanya'ya giden yolcu uçağı bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı’na acil iniş yaptı. Erzurum hava sahası şu anda kapatıldı. İhbar havada yapılmış. Bir yolcu peçeteye ‘Uçakta bomba var.’ diye yazmış." ifadelerini kullandı. 

247 yolcu tahliye edilerek Erzurum'da güvenli alana alındı. Uçak ve eşyalar aranıyor. Hindistan Havayolları'na ait güvenlik protokolü uygulanıyor. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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Ayşe 6 Eylül 2024 17:44

Allah Allah böyle haberler duyunca korkuyorum, her şey yolunda geçsin umarım

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