Son dakika | Hindistan uçağında bomba alarmı! Erzurum'a acil iniş yaptı, ekipler arama yapıyor

06 Eylül 2024 17:27 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 18:02

Son dakika haberi: Hindistan'dan Almanya'ya giden yolcu uçağı bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı’na acil iniş yaptı. Bomba imha ekipleri uçakta arama yapıyor. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hindistan'dan Almanya'ya giden yolcu uçağı bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı’na acil iniş yaptı. Erzurum hava sahası şu anda kapatıldı" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberine göre Hindistan'a ait Air Vistara firmasına ait Hindistan-Almanya seferini yapan yolcu uçağı, yapılan bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na acil iniş yaptı. AiR Vistara uçağına yapılan bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'ndan kalkış yapacak uçaklara da izin verilmedi. BÜYÜK PANİK YAŞANIYOR Uçak, aprona gelerek, yolcularını tahliye etmeye başlarken, havalimanında yoğun güvenlik tedbirleri alındı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü bomba imha uzmanları havalimanına sevk edildi. YOLCULAR GÜVENLİ ALANDA Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hindistan'dan Almanya'ya giden yolcu uçağı bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı’na acil iniş yaptı. Erzurum hava sahası şu anda kapatıldı. İhbar havada yapılmış. Bir yolcu peçeteye ‘Uçakta bomba var.’ diye yazmış." ifadelerini kullandı. 247 yolcu tahliye edilerek Erzurum'da güvenli alana alındı. Uçak ve eşyalar aranıyor. Hindistan Havayolları'na ait güvenlik protokolü uygulanıyor. İlgili Haberler ABD'de peş peşe uçak kazaları! Soruşturma başlatıldı Konya'da tedirgin eden çöküntü! Dev obruk oluştu: Uçak düşmüş gibiydi