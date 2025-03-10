Son dakika | Kayseri'de hızlı tren inşaatında göçük: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika: Kayseri'de hızlı tren inşaatında göçük meydana geldi. Yaşanan olayda bir işçinin hayatını kaybettiği, bir işçinin ise yaralandığı belirlendi.

Son dakika haberine göre, Kayseri'de, Karakimse mevkiindeki hızlı tren inşaatında göçük meydan geldi. Olay yerine arama kurtarma ekipleri ve ambulans sevk edildi. Yaşanan olayda bir işçinin hayatını kaybettiği, bir işçinin ise yaralandığı belirlendi.

"KAYA KÜTLESİ DİREKT KAFASINA İSABET ETMİŞ"

Kayseri Valisi Göçmen Çiçek TGRT Haber canlı yayında son durumu aktardı. Çiçek, "Göçük olduğu bilgisi üzerine olay yerine AFAD ekipleri intikal etti. Birkaç kaya kütlesi bir vatandaşımızın kafasına isabet ediyor. Maalesef vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybediyor. 1 vatandaşımız da yaralanıyor. 7 kişilik bir ekibin çalışması sırasında oluyor olay. 5 işçi kendi imkanlarıyla kurtuluyor. Başımız sağ olsun"