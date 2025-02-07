Hrant Dink davasında karar çıktı!

Son dakika haberine göre, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, bazı gazeteciler, jandarma ve eski emniyet yetkililerinin de aralarında bulunduğu 78 sanık yargılanıyordu. Yargıtay’ın bozma kararının ardından tekrar ele alınan dosyada, 15 sanık hakkında yeniden yargılama yapıldı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 8 sanık, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasal düzenini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme duruşmasına, tutuklu sanıklardan Muharrem Demirkale bizzat katılırken, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Dink ailesinin avukatı Havva Hülya Deveci de mahkemede hazır bulundu.

Savunmasını yapan tutuklu sanık Muharrem Demirkale, herhangi bir örgütle bağlantısının olmadığını öne sürerek, davanın bir kumpas olduğunu iddia etti. Mahkeme heyeti, son sözlerini sorduğu sanıkların beraat ve tahliye taleplerini değerlendirdikten sonra kararını açıkladı.

AYRI AYRI MÜEBBET HAPİS CEZASI...

Mahkeme heyeti, dava kapsamında yargılanan sanıklardan Bekir Yokuş, Gazi Günay, Okan Şimşek, Ali Öz, Mehmet Ayhan, Onur Karakaya, Osman Gülbel ve Hasan Durmuşoğlu hakkında "Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal düzenini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti.

Heyet, sanıklardan Muharrem Demirkale ve Yavuz Karakaya hakkındaki anayasal düzeni hedef alan suçlamaların reddine karar verdi. Ancak sanık Demirkale, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırıldı.

Sanık Yavuz Karakaya'ya "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, Bekir Yokuş aynı suçtan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Veysal Şahin’i "ihmali davranışla adam öldürme" suçundan 15 yıl hapisle cezalandırırken, bu sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ise beraatine karar verdi.

3 SANIĞIN HÜKÜMLE BİRLİKTE TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanıklar Okan Şimşek, Gazi Günay ve Onur Karakaya'nın üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verirken, sanık Gazi Günay'ı ayrıca "tasarlayarak kasten öldürme", sanıklar Ali Öz ve Okan Şimşek'i ise "kasten öldürme" suçundan 25'er yıl hapisle cezalandırdı.

Sanıklar Mehmet Ayhan, Onur Karakaya ve Hasan Durmuşoğlu'nu "kasten öldürme" suçundan 12'şer yıl 6'şar ay hapisle cezalandıran mahkeme heyeti, sanık Osman Gülbel'in de aynı suçtan 16 yıl 8 ay hapse çarptırılmasına hükmetti.

Heyet, sanıklar Volkan Şahin, Şükrü Yıldız, Mehmet Ali Özkılınç'ın üzerine atılı tüm suçlardan beraatine karar verirken, firari sanık Faruk Sarı'nın ise dosyasının ayrılmasına hükmedildi.

Tutuklu 5 sanığın bu hallerinin devamını kararlaştıran heyet, sanıklar Onur Karakaya, Bekir Yokuş ve Mehmet Ayhan'ın ise hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi.