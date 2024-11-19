Son Dakika | HSK 2024 yılı kararnamesi yayımlandı: 332 hakim ve savcının görev yeri değişti

19 Kasım 2024 21:23 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 22:05

Son dakika: Hakiim ve savcıların mazerete dayalı atama kararları ile ilgili çalışmaları tamamlandı. Atama kararları Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) sitesinde açıklandı. Toplamda 332 hakim ve savcının görev yeri değişti.

Adalet Bakanı​ Yılmaz Tunç​, hâkim ve savcıların mazerete dayalı atama kararları ile ilgili çalışmaların tamamlandığını ve kararların Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) sitesinde açıklandığını duyurdu. 2024 yılı Adli ve İdari Yargıda Mazerete Dayalı Güz Kararnamesi'ne göre adli yargıda görevli 318 hakim​ ve savcı ile idari yargıda görev yapan 14 hakim ve savcı yeni görev yerlerine atandı. Toplamda 332 hakim ve savcının görev yeri değişti.

HSK'DAN SON TARİH UYARISI

HSK'den yapılan açıklamada, kararnamedeki atamalara itiraz etmek isteyen yargı mensuplarının, tebligat yapılmasını beklemeksizin, taleplerini en geç 25 Kasım Pazartesi günü mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından "Hâkim Savcı Atanma Talep Formu"nu doldurarak iletmeleri gerektiği belirtildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi tarafından çalışmaları tamamlanan 2024 Yılı Adli ve İdari Yargıda Mazerete Dayalı Güz Kararnamesi ile 318 adli, 14 idari olmak üzere 332 hakim ve savcımızın yeni görev yerleri belirlenmiştir. Ülkemiz ve yargı camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, hakim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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