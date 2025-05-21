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 | Banu İriç

Son dakika | HSK'nın 5 yeni üyesi TBMM'de seçildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nda (HSK) boşalacak 5 isim için Meclis’te yapılan oylama sonuçlandı. İşte HSK’nın yeni üyeleri…

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Son dakika | HSK'nın 5 yeni üyesi TBMM'de seçildi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.05.2025
saat ikonu 00:46
|
GÜNCELLEME:
21.05.2025
saat ikonu 01:00

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılan oylama sonucunda Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) seçilen 5 yeni üye belli oldu. Oylama işleminin tamamlanmasının ardından kurulun yeni isimleri resmen açıklandı.

Son dakika | HSK'nın 5 yeni üyesi TBMM'de seçildi

5 YENİ İSİM BELLİ OLDU

Ad çekme usulü ile yapılan üçüncü tur oylamada Yargıtay üyelerinden Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han; Danıştay üyesi Cengiz Aydemir, öğretim üyeleri ve avukatlar arasından Alişan Tiryaki HSK üyeliğine seçildi.

İKİNCİ TUR SONRASI AD ÇEKME USULÜ UYGULANDI

Genel Kurulda, HSK'de boşalacak 5 üyelik için seçim yapıldı. İkinci tur oylamada 363 milletvekili oy kullandı, boş ve geçersiz oy çıkmadı. İkinci tur oylamada, Anayasa'da öngörülen üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu, yani 360 milletvekilinin oyunu hiçbir aday alamadığı için ikinci turda en yüksek oyu alan 2 aday arasından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından ad çekme usulü ile HSK üyeleri belirlendi.

Adayların ikinci turda aldığı oylar şöyle:

Yargıtay üyeleri arasından seçilen birinci üyelik için aday listesi:

Ömer Faruk Aydıner (78)

Fuzuli Aydoğdu (204)

Mustafa Yapıcı (75)

Yargıtay üyeleri arasından seçilen ikinci üyelik için aday listesi:

İbrahim Temir (133)

Hakan Türkön (25)

Hakan Yüksel (203)

Yargıtay üyeleri arasından seçilen üçüncü üyelik için aday listesi:

Seyfi Han (218)

Şerafettin Saka (42)

Ergün Şahin (102)

Danıştay üyeleri arasından seçilen üyelik için aday listesi:

Kemal Açıkgöz (69)

Cengiz Aydemir (74)

Aysel Demirel (219)

Öğretim üyeleri ile avukatlar arasından seçilen üyelik için aday listesi:

Hasan Oğuz Altınkaynak (136)

Figen Şaştım (7)

Alişan Tiryaki (217)

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