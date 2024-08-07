Son dakika | Husumetli iki çete çökertildi! Elebaşları Nizamettin Gündüz ve Ercan Kartay gözaltında

07 Ağustos 2024 08:03 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 08:56

Kırklareli merkezli 4 ilde Elebaşılığını Nizamettin Gündüz ve Ercan Kartay’ın yaptığı birbirleriyle husumetli 2 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik “KUYU-15” operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu Organize Suç Örgütü Üyesi 30 şüpheli yakalandı.

Operasyona ilişkin detaylı bilgileri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya, operasyonun Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu düzenlendiğini bildirdi.

10 SİLAH VE ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Çete elebaşları dahil, yakalanan 30 şahıs hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten adam öldürmeye teşebbüs, yağma, mala zarar verme, tefecilik, fuhuş ve insan kaçakçılığı, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 sayılı kanuna muhalefet" gibi suçlamalar bulunduğunu belirten Yerlikaya, operasyon sonucu 8 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildiğini aktardı.

Yerlikaya, mesajında "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler" ifadelerine de yer verdi.