SON DAKİKA I Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mesud Pezeşkiyan'a tebrik telefonu

08 Temmuz 2024 17:25 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 17:34

Dünyada ezberlenmiş siyasi düzen değişti! İngiltere, İran, Fransa ve ABD'deki 2024 yılı seçimlerinde devrim oldu

Dünyada ezberlenmiş siyasi düzen değişti! İngiltere, İran, Fransa ve ABD'deki 2024 yılı seçimlerinde devrim oldu

İran seçimlerinde ikinci tur! Mesud Pezeşkiyan ile Said Celili yarışıyor

İran seçimlerinde ikinci tur! Mesud Pezeşkiyan ile Said Celili yarışıyor

Son dakika | İran seçimleri 2. tura kaldı! Devrimden bu yana bir ilk gerçekleşti

Son dakika | İran seçimleri 2. tura kaldı! Devrimden bu yana bir ilk gerçekleşti

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın yeni seçilen mevkidaşı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. İki liderin görüşmesinde Türkiye-İran ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ve İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

'YENİ DÖNEMDE GELİŞMELER DEVAM EDECEK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İran ilişkilerinin köklü geçmişinden aldığı güçle yeni dönemde de her alanda gelişmeye devam edeceğine inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan'ı seçim zaferinden ötürü tebrik ederken yeni görevinde başarılar diledi.

YÜZDE 53 OYLA GELEN GALİBİYET

İran'da cumhurbaşkanı seçimini ikinci turda yüzde 53,7 oy oranıyla Mesud Pezeşkiyan kazandı. Seçilmesinin ardından ilk açıklamasını yapan Pezeşkiyan, önlerindeki yolun zorlu olduğunu, bunu birliktelik ve güven olmadan aşamayacaklarını belirtti.

