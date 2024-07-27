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Son dakika I İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 13 gözaltı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
27 Temmuz 2024 12:49 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 12:51
Son dakika I İstanbul&#039;da PKK/KCK operasyonu: 13 gözaltı

Son dakika... İstanbul'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Son dakika haberleri... İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda;
sosyal medya platformunda terör örgütü PKK/KCK'yı övücü/destekleyici şarkılar eşliğinde terör örgütü propagandası yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul'da 7 ilçede operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

Ayrıntılar geliyor...

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Kaynak: tgrthaber.com
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