Tgrt Haber
Haberler>Gündem>SON DAKİKA I MİT adım adım takip etti! Terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat hücresi çökertildi

SON DAKİKA I MİT adım adım takip etti! Terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat hücresi çökertildi

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
18 Temmuz 2024 09:26 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 09:39
SON DAKİKA I MİT adım adım takip etti! Terör örgütü PKK&#039;nın sözde istihbarat hücresi çökertildi

Son dakika...MİT’in yoğun çalışmaları sonucu PKK’nın sözde istihbarat yapılanması ortaya çıkarıldı. Örgütün sözde istihbarat yapılanmasında çalıştığı belirlenen Halil Kod Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş tespit edildi. Düzenlenen operasyon sonucunda iki isim de İstanbul'da yakalandı.

MİT’in yoğun çalışmaları sonucu PKK’nın sözde istihbarat yapılanması ortaya çıkarıldı.

Örgütün sözde istihbarat yapılanmasında çalıştığı belirlenen Halil Kod Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş tespit edildi.

MİT Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak operasyon sonucu, PKK’nın istihbarat yapılanmasında görevli oldukları ve İstanbul’da faaliyet gösterdikleri tespit edilen Halil Kod Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş İstanbul’da yakalandı.

SON DAKİKA I MİT’ten PKK’ya darbe - 1. Resim

ADIM ADIM TAKİP ETTİLER

MİT, örgütün istihbarat yapılanmasında yer alan Sadık Topaloğlu'nu tespit ettikten sonra adım adım takip altına aldı.

Topaloğlu'nun illegal yollarla Irak/Kandil’e geçerek istihbarat eğitimi aldığı, eğitim sürecinde örgüt sorumlularından Cuma Kod Cemil Bayık ile görüşmeler gerçekleştirdiği tespit edildi.

SON DAKİKA I MİT’ten PKK’ya darbe - 2. Resim

Sadık Topaloğlu'nun, Türkiye’de görevlendirilmesi akabinde gazetecilik kisvesiyle terör örgütüne bilgi topladığı ortaya çıktı.

Ayrıca, Mehmet Savaş ile örgüt adına finans faaliyetleri yürüttükleri ve paravan şirketler üzerinden Suriye’deki örgüt mensuplarına malzeme tedariğinde bulundukları MİT tarafından tespit edildi.

SON DAKİKA I MİT’ten PKK’ya darbe - 3. Resim
MİT ve İstanbul Emniyeti’nin ortak operasyonu ile yakalanan PKK’lı Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

 

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...