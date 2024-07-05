Tgrt Haber
Haberler>Gündem>SON DAKİKA I Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak! MSB duyurdu: 9 terörist etkisiz

SON DAKİKA I Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak! MSB duyurdu: 9 terörist etkisiz

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
05 Temmuz 2024 13:43 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 13:45

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu'nda tespit edilen 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika haberleri... Türk askeri terörü kurutmak için operasyonlarını tam gaz sürdürmeye devam ediyor. 

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'İNLERİ YERLE BİR EDİLECEK' 

Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak!

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...