SON DAKİKA I Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak! MSB duyurdu: 9 terörist etkisiz
Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
05 Temmuz 2024 13:43 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 13:45
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu'nda tespit edilen 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Son dakika haberleri... Türk askeri terörü kurutmak için operasyonlarını tam gaz sürdürmeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
'İNLERİ YERLE BİR EDİLECEK'
Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak!
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!
Kaynak: tgrthaber.com