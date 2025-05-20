Son dakika | İBB Basın Yayın Başkanı Taner Çetin gözaltında! İhale yolsuzluğuyla suçlanıyor

Son dakika: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Başkanı Taner Çetin'in de aralarında olduğu 22 İBB çalışanı sabah saatlerinde yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması derinleşmeye devam ediyor. Son dakika haberine göre İBB Basın Yayın Başkanı Taner Çetin'in de aralarında olduğu 22 İBB çalışanı, sabah saatlerinde "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Maslak kışlasında devam ediyor.

BAŞSAVCILIK: EV VE ARABA SATIN ALMIŞ

Operasyona ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılğı'ndan açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Başsavcılığın bulgularına göre Taner Çetin, kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize etmiş; ihaleleri alan şirketlerden rüşvet olarak maddi menfaat temin etmiş, bu paralarla kendisine ev ve araba satın almıştır.

MASAK tarafından dosyaya sunulan bilgilere göre Taner Çetin, söz konusu satın almalarında ödemeler direkt Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’den iş alan firmalara yaptırmış; yine bu şirketlerden Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.’nin başkaca personellerine para gönderildiği tespit edilmiştir."

TANER ÇETİN HAKKINDAKİ İDDİLAR

MASAK raporuna yansıyan bigilere göre, Taner Çetin hakkındaki soruşturmada şu bigilere ulaşıldı:

Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı olduktan sonra İBB’ye Daire Başkanı olarak alınan Taner Çetin’in tıpkı Murat Ongun gibi ilk iş olarak apartman dairesinden çıkıp bir villaya taşındığı;

Çok kısa bir zaman içerisinde kendisine BMW marka bir araç ve motosiklet satın aldığı, ancak söz konusu aracı ve motorsikleti çocuklarının üzerine tescil ettirdiği;

İBB’de görev yaptığı süre zarfında 2 kez alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulduğu;

Mezuniyeti hakkında Beylikdüzü Belediyesi’nde yürütülen inceleme neticesinde lise mezunu olduğu ortaya çıktığından İBB’de tedviren daire başkanı olarak görev yapabildiği;

Yine daha önce CHP'li Beylikdüzü Belediyesinde çalışırken mezarlıktan çam ağacı çaldığı için idari soruşturma geçirdiği ve bu nedenle görevden aldırılıp unutturulduğu;

Mevcut kız arkadaşı Ayşegül Karslı’yı İBB’de Eğitim Şefi yaptığı; aralarındaki ilişkinin tüm çalışanlar tarafından bilindiği; Karslı’ya özel ayrı bir makam odası tahsis ettirdiği;

Öncesinde Hale Özdemir ile ilişki yaşadığı, Yol Bakım Müdürlüğü'nde çalışan Özdemir’i İBB Beyaz Masa’ya Koordinatör olarak getirdiği; kendisi ile anlaşmazlık yaşayıp ilişkisini sonlandırdıktan sonra koordinatörlük görevine son verdiği;

Asistanı Arzu Can ve eşi ile çok sıkı bir ilişki kurduğu, Beylikdüzü Belediyesi’nden itibaren Arzu’nun eşiyle birlikte ticari faaliyetler yürüttükleri, taşınmış olduğu villayı asistanın Arzu’nun annesinin üzerine tapuda tescil ettirdiği;

Asistanı Arzu ile eski eşi Canan Çetin’in de yakın ilişkili olduğu, araba, ev gibi mülklerin tapularını eşinin, eşinin annesinin ve oğlunun üzerine yaptığı, Çetin’in oğlunun da bir ajansının bulunduğu

Kemal Tufan adlı şahsa, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Binası’nın girişine bir heykel yaptırıldığı (Instagram hesabında yaptığı paylaşım aşağıda mevcut); fakat heykel işi tamamlandıktan sonra ihalesini gerçekleştirdiği; Çetin’in bu paylaşımı Instagram hesabından kaldırdığı; ancak heykeli yapan kişinin hesabında hâlen gözüktüğü;

İBB’de Halkla İlişkiler Başkanı olduktan sonra Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’ndan çağrı merkezi işlerini bünyesine aldığı; çağrı merkezi çalışan sayısını 1.000 kişiden 2.000 kişiye çıkarttığı, işe gelmedikleri ve çağrı merkezi ile bağlantıları olmadığı halde CHP gençlik kolları üyesi ve sokakta eylem yapan, İmamoğlu lehine PR çalışması yürüten çok sayıda kişinin bu şirket üzerinden maaşa bağlandığı ve sigortalı yapıldığı;

Çağrı merkezi işinin bu bağlamda çağrı merkezi iş tecrübesi olmayan GSM Medya Sosyal Sağlık Hizmetler Organizasyon Limited Şirketine (İhale no: 2022/547268) verildiği; nitekim Ticaret Sicil Gazetesi'nden bakıldığında GSM adlı şirketin 18.03.2021 tarihinde faaliyet konusuna çağrı merkezi iş kolunu eklediği;

GSM Limited Şirketinin 2022/1456967 numarası ile 30.12.2022 tarihinde çağrı merkezi ihalesini yeniden aldığı;

Ardından 20.03.2023 - 31.03.2023 tarihleri arasında yapılan (ihale no: 2023/155629) ihaleyi aldığı;

Sonrasında 25.12.2023 tarihinde yapılan (ihale no: 2023/1532212) ihalenin yine aynı firmada kaldığı;

Yine 15.01.2024 tarihinde yapılan (ihale no: 2023/1349349) ihaleyi yine GSM Medya Sosyal Sağlık Hizmetler Organizasyon Limited Şirketine verdiği;

Öyle ki İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması devam ederken Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak yine 614 milyon 408 bin 395 liralık tek firmalı bir ihale gerçekleştirildiği ve 30.06.2025 tarihine kadar işletmek üzere firmanın hizmet vermeye devam etmesine karar verildiği;

“Çözüm Merkezi İşletim Hizmet Alım İşi” ihalesini (İhale No: 2023/1349349) Hızır Sağlık Sosyal Hizmetler Anonim Şirketi ve GSM Medya Sosyal Sağlık Hizmetler Organizasyon Limited Şirketlerinin kazandığı; her iki firmanın da kurucusunun Özer Yıldız adlı kişi olduğu;

Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli personele yönelik 2023 yılı “Uzaktan ve Yüz Yüze Kişisel Gelişim Eğitimleri Hizmet Organizasyonu Alım İşi” (İhale No: 2023/386792) ihalesini Yeni Fikir Eğitim Tasarım Reklam ve Organizasyon Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’nin kazandığı ve bu firmanın da Beylikdüzü’ne kayıtlı bir firma olduğu;

Şehit Yakınları ve Gaziler ile İlişkiler Şube Müdürlüğü (daha önce Taner Çetin’e, yani Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’na bağlı iken şu an Sosyal Hizmetler'e bağlı) tarafından, İstanbul ilinde yaşayan şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları için düzenlenen “Geçmişten Geleceğe Köprü Kuran Şehirler Kültür Turu Organizasyonu Hizmet Alımı” ihalesinin (İhale No: 2023/468570) yine Yeni Fikir Eğitim Tasarım Reklam ve Organizasyon Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’ne verildiği;

2023 yılı için “Çözüm Noktaları ve Çözüm Şubelerinin Özel Gün ve Haftalarda Süslenmesi ve Günün Anlam ve Önemine Göre Görsellerinin Yenilenmesi ile Ziyarete Gelen Vatandaşlarımıza Hediyelik Eşya Dağıtılması Hizmet Alım İşi” (İhale No: 2023/594393) ihalesinin de yine Yeni Fikir Eğitim Tasarım Reklam ve Organizasyon Hizmetleri Ticaret Limited Şirketine verildiği;

2025 yılı için “Çözüm Noktaları ve Çözüm Şubelerinin Milli Bayramlarda Süslenmesi ve Görsellerinin Yenilenmesi” (İhale No: 2025/9535) ihalesinin yapıldığı; ihalenin yine Yeni Fikir Eğitim Tasarım Reklam ve Organizasyon Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’ne verildiği;

İŞTE GÖZALTINA ALINANLARIN LİSTESİ

1. Taner ÇETİN

2. Hakan SAYIL

3. Hüseyin KUM

4. Faruk CEYHAN

5. Noyan KIRMIZIGÜL

6. Engin GÖNÜL

7. Fatma Ebru ÇINAR

8. Ahmet Rıdvan MURAT

9. Berrin SÜZEN

10. Dilek DEMİR

11. Nihat KOLABER

12. Fikri Murat DEMİR

13. Bülent KÜTÜK

14. Arzu CAN

15. Aslı SİYAHGÜL

16. Savaş CAN

17. Çağatay TAKAOĞLU

18. Mehmet Yusuf YOSUNKAYA

19. Onur GÜLİN

20. Serap KARAY

21. Musa ÖZIŞIK

22. Mustafa KARAOĞLU

Detaylar geliyor...