Son dakika | İBB Medya AŞ'ye operasyon: Bilgisayarlara el konuldu

İstanbul
Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Medya AŞ'ye operasyon düzenlendi. Ekipler, muhasebe kayıtlarını içeren bilgisayarlara el koydu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Medya AŞ'nin ihaleleriyle ilgili inceleme başlattı. Bu kapsamda, Medya AŞ'ye gelen polis ekipleri, bir bilgisayara el koydu. Mali Suçlarla Mücadele Ekipleri, muhasebe kayıtlarını içeren bilgisayarı incelemek üzere aldı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İBB çalışanlarından birine ait olan bilgisayarda suç delillerinin tespit edilmesi amacıyla arama kararı verildiği belirtildi.