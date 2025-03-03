Son dakika | İBB Medya AŞ'ye operasyon: Bilgisayarlara el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Medya AŞ'nin ihaleleriyle ilgili inceleme başlattı. Bu kapsamda, Medya AŞ'ye gelen polis ekipleri, bir bilgisayara el koydu. Mali Suçlarla Mücadele Ekipleri, muhasebe kayıtlarını içeren bilgisayarı incelemek üzere aldı.

SUÇ DELİLİ TESPİT EDİLDİ

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İBB çalışanlarından birine ait olan bilgisayarda suç delillerinin tespit edilmesi amacıyla arama kararı verildiği belirtildi.