Son dakika | İBB soruşturmasında 4 isim tahliye edildi!

İstanbul
Son dakika haberi: İBB soruşturması kapsamında tutuklanan Ogün Soytekin, Bülent Yılmaz, Nezahat Kurt ve Murat Erenler'in etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edildiği öğrenildi...
Son dakika haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonlarda tutuklanan 4 şüphelinin etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edildiği belirtildi.
İBB operasyonlarıyla tutuklanan Ogün Soytekin, Bülent Yılmaz, Nezahat Kurt, Murat Erenler etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edildi.
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