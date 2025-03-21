Son dakika | İBB soruşturmasında yeni gelişme: Gözaltı sayısı yükseldi

Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmasında 3. güne girildi. Çok sayıda ismi kapsayan soruşturmada Ekrem İmamoğlu ile beraberindeki birçok isim gözaltına alındı. Son olarak İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız, İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe ve Uğur Ataman da yakalandı. Böylece gözaltı sayısı 90'a yükselmiş oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne büyük yolsuzluk operasyonu başlatıldı. Operasyon çerçevesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı yükseldi.

ERTAN YILDIZ GÖZALTINDA

Soruşturmanın üçüncü gününde kritik isimler yakalandı. İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız gözaltına alındı. Polis ekiplerince saklandığı yerde yakalanan Ertan Yıldız, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirildi.

'5 MİLYON EURO RÜŞVET VERMEYİNCE CEZA KESTİ' İDDİASI

Alınan tanık beyanına göre, İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı firari şüpheli Ertan Yıldız ve gözaltındaki şüpheli Süleyman Atik'in "15 yıldır burada yeterince kazandınız, bize 5 milyon avro verin, aksi takdirde AVM'ye depreme dayanıksız olduğuna ilişkin belediye encümen kararı aldırırız" ifadeleriyle, müşteki Capacity AVM'nin sahiplerini tehdit ettikleri öne sürülmüştü.

Soruşturmada, AVM sahiplerine söz konusu rüşvet teklifinin ardından müştekilerin para ödememesi neticesinde belediye tarafından 197 milyon lira para cezası kesildiği iddia edilmişti.

AVM'nin depreme dayanıksız olduğuna ilişkin rapor alındığı iddiasının yer aldığı soruşturmada, İdare Mahkemesinin söz konusu para cezasıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdiği anlaşılırken, belediyenin ise para cezasını hukuksuz şekilde, rüşvet alamadığı için kestiği öne sürülmüştü.

Şüpheli Atik'in "2 sene sonra Cumhurbaşkanı olacak kişiyi karşınıza almak istemezsiniz" diyerek müştekileri tehdit etmesi de soruşturmadaki tanık beyanlarında yer almıştı.

POLİS TAKİBİNDEN KURTULMAK İÇİN DİKKAT ÇEKEN YÖNTEM

Öte yandan, firari şüpheli Ertan Yıldız'ın, hakkındaki soruşturmayı bildiği ve bu yüzden kendisine evde görünümü vermek için cep telefonunu eşinin çantasına koyduğu öğrenilmişti.

Polis takibinden kaçmak için bu yönteme başvuran ve daha önce yurt dışı yasağı bulunan Yıldız'ın oturduğu sitenin başka bir kapısından kaçarak yakalanmaktan kurtulduğu değerlendirilmişti.

GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ

Ertan Yıldız, İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe ve Uğur Ataman’da yakalandı. Kritik iki isimle birlikte gözaltı sayısı 90'a yükselmiş oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada isimlerin "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek", "suç örgütü yöneticisi olmak", "ihaleye fesat karıştırma", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme", "rüşvet" ve "irtikap" suçlarını örgütlü bir şekilde işlediklerinin tespit edildiği aktarıldı.

İFADE İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Operasyonda gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen, aralarında İBB Başkanı İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de bulunduğu şüphelilerin ifade işlemleri devam ediyor.