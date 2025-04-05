Son dakika | İBB soruşturmasında yeni gelişme: Kaan Ketenci yakalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik mali suçlar soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan reklam firması sahibi Kaan Ketenci, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yakalandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen mali suçlar soruşturmasında hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla yakalama kararı bulunan firari şüpheli Kaan Ketenci, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, 19 Mart’ta düzenlenen eşzamanlı operasyonun ardından firar eden reklam firması sahibi Ketenci’nin izine KKTC’de ulaşıldı.
İstanbul Mali Şube ekiplerinin, KKTC'deki KOM Başkanlığı irtibat görevlisi ve Kıbrıs Polis Teşkilatı’yla yürüttüğü ortak çalışma sonucu Kaan Ketenci, 4 Nisan Cuma günü yakalandı. Ketenci'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.