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Son dakika | İBB soruşturmasında yeni gelişme! Kilit isimler itirafçı oldu

Son dakika haberi: İBB’ye yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan iş insanı Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik etkin pişmanlık hükümlerinde faydalanarak itirafçı oldular. Bunun üzerine savcılık iki ismin tahliyesini talep etti.

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Son dakika | İBB soruşturmasında yeni gelişme! Kilit isimler itirafçı oldu
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
05.06.2025
saat ikonu 12:48
|
GÜNCELLEME:
05.06.2025
saat ikonu 12:48

Son dakika haberine göre İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren şüpheliler Ali Nuhoğlu ile Süleyman Atik, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

İTİRAFÇI OLDULAR

Sulh Ceza Hakimliği kararında Ali Nuhoğlu'nun 1 Haziran ve 4 Haziran tarihlerinde 2 kez ifade verdiği kaydedildi. Süleyman Atik'in ise 13 Mayıs, 30 Mayıs ve 4 Haziran tarihlerinde 3 kez ifade verdiği belirtildi.

Son dakika | İBB soruşturmasında yeni gelişme! Kilit isimler itirafçı oldu

EV HAPSİ ŞARTIYLA TAHLİYE EDİLDİLER

Hakimlik kararında, "Atik ve Nuhoğlu'nun beyanlarında üzerine atılı suçlamalar ve örgütün çalışma işleyiş şekli ile ilgili ayrıntılı, samimi beyanlarda bulundukları ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediklerini beyan ettikleri, alınan beyan içerinleri dikkate alındığında beyanların tutarlı olduğu, olayların kişi zaman ve mekan unsurları bakımından somutlaştırıldığı" ifadelerine yer verilerek tahliyelerine karar verildi. Atik ve Nuhoğlu ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar

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