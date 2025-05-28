İBB soruşturmasında tahliye! Rüşveti itiraf etmişti

Son dakika haberine göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklular arasında bulunduğu İBB yolsuzluk davasında önemli bir gelişme yaşandı. Cem Küçük'ün TGRT Canlı yayınında aktardığı bilgilere göre, soruşturmanın itirafçı sanığı Seyfi Beyaz, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadenin ardından ev hapsi şartıyla tahliye edildi.

"5 MİLYON LİRA RÜŞVET İSTEDİLER" DEMİŞTİ

İmamoğlu'nun çok sayıda projede ortağı olduğu iddia edilen Beyaz İnşaat'ın hissedarlarından Seyif Beyaz, tutuklanmadan önce verdiği ifadede Bakırköy'de bulunan Capacity AVM için kendisinden 5 milyon dolar rüşvet istendiğini öne sürmüştü. Beyaz konuyla alakalı CİMER'e ihbarda bulunduğunu da dile getiren Beyaz, 11 Nisan'da tutuklanarak cezaevine konmuştu.

SEYFİ BEYAZ KİMDİR?

Seyfi Beyaz, Beyaz İnşaat’ın kurucularından biri olarak uzun yıllar inşaat sektörünün içinde yer almış, aynı zamanda şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür. Aslen Gümüşhaneli olan Beyaz, eğitim hayatına İstanbul’da devam etmiş; ortaokul ve lise öğrenimini burada tamamladıktan sonra Çanakkale Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olmuştur.

1980 yılında babası Ahmet Beyaz ve kardeşi Muzaffer Beyaz ile birlikte Beyaz İnşaat’ı kurarak sektöre giriş yapmıştır. Şirket, kuruluşundan itibaren İstanbul’un birçok bölgesinde hem konut hem de ticari alanlar olmak üzere 200’ü aşkın projeye imza atmıştır. Beyaz City, Beyaz Vadi Konakları, Beyaz Bahçe Konakları ve Bakırköy'deki Capacity AVM gibi projeler, şirketin dikkat çeken çalışmalarındandır.

2025 yılının Nisan ayında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ilgilendiren bir yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Beyaz, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak Mayıs ayında serbest bırakılmıştır. Soruşturma sürecinde verdiği ifadelerde, kamuoyunda Ekrem İmamoğlu’nun “kasası” olarak anılan Adem Soytekin ile ilişkilerine ve bazı projelerde yaşanan usulsüzlüklere dair detaylı açıklamalarda bulunmuştu.