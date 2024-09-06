Son dakika | İBB'den ücretsiz toplu ulaşım kararı!

06 Eylül 2024 12:21 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 12:34

Son dakika haberi: İBB, okulların açılacağı 9 Eylül Pazartesi günü toplu ulaşımın ücretsiz olduğunu duyurdu. Saat 06.00-16.00 arasında İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.

Devlet ve özel okullarda okul servis ücretleri netleşti! İstanbul, Ankara ve İzmir'de okul servis fiyatları zamlandı

Devlet ve özel okullarda okul servis ücretleri netleşti! İstanbul, Ankara ve İzmir'de okul servis fiyatları zamlandı

Son dakika haberine göre İBB, okulların açılacağı 9 Eylül Pazartesi günü toplu ulaşımın ücretsiz olduğunu duyurdu. Saat 06.00-16.00 arasında İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.

2023-2024 eğitim öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Milyonlarca öğrenci, okul sıralarına geri dönüyor. İstanbul Valiliği oluşacak trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla megakette okul saatlerini ilk gün için 10.00-15.00'e çekmişti. Yeni bir haber de İBB'den geldi.

17 BİN SERVİS TRAFİĞE ÇIKACAK

İstanbul genelinde 9 Eylül Pazartesi günü okulların açılması ile birlikte 17 bin okul servisi trafiğe çıkarken servislerde yaklaşık 320 bin öğrenci taşınacak.

Okulların açıldığı gün İstanbul’da 06.00-16.00 saatleri arasında İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçları (bilet entegrasyona dahil olanlar) ücretsiz olurken, İSPARK ise okul servis araçlarına ilk gün ücretsiz hizmet verecek.

EK SEFERLER KONULACAK

İETT, okulların açılmasından itibaren her gün bin 716 ek sefer yapacak. 137 binden fazla yolcu bu seferlerle toplu taşımaya yönlendirilmiş olurken, 114 bin aracın bu tedbirlerle trafikten çekilmesi hedefleniyor.

Metro İstanbul da 435 ilave sefer planlıyor. Bu seferlerle yaklaşık 500 bin yolcunun toplu taşımaya yönelmesi bekleniyor. Böylelikle 433 bin aracın İstanbul trafiğine çıkmaması bekleniyor.

ŞEHİT HATLARI’NDAN EK SEFERLER

Ayrıca okulların açılmasıyla birlikte ilk 2 gün okul servis araçları, arabalı vapurlardan öncelikli olarak yararlanacak. İDO’nun Sirkeci-Harem hattındaki yaya yolcular ücretsiz seyahat edecek.

Şehir Hatları da ek vapur seferleri düzenleyecek. Şehir Hatları ayrıca, yaz tarifesinin sona ermesiyle birlikte kış tarifesine geçecek.

Kış tarifesi 9 Eylül 2024 - 22 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.

DENETİMLER ARTIRILACAK

İBB ve ilgili eğitim kurumları, AKOM (Afet Koordinasyon Merkezi) ve UYM’de (Ulaşım Yönetim Merkezi) 9 Eylül pazartesi sabah saat 06:00 itibari ile toplanarak 3 gün boyunca nöbet tutacak.

Kent içi kameralarından İstanbul trafiği izlenecek, tıkanan arterler ilgili durum birimlere bildirilip anında müdahale edilecek. Trafik Müdürlüğü’ne bağlı Mobil EDS araçları ile Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü denetim ekipleri, sivil trafik ve zabıta ekipleri koordineli olarak denetimlerde bulunacak.