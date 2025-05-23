Son dakika | İBB’ye 4. dalga operasyon! İmamoğlu’nun koruma müdürü ve özel kalem müdürü gözaltında

Son dakika haberi: İBB’ye yönelik yolsuzluk operasyonunda 4. dalga başladı. İmamoğlu’nun özel kalem müdürü Kadriye Kasapoğlu ile İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay'ın da aralarında olduğu 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yakalama, gözaltı ve aramalar sürüyor. İşte detaylar...

Son dakika haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 4. dalga operasyon başladı. Sabah saatlerinde çok sayıda isme yönelik şafak baskını gerçekleşti. 26 Nisan’da 2. Dalga operasyonda gözaltına alınan sonrasında serbest bırakılan İmamoğlu’nun özel kalem müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun da aralarında olduğu 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

KORUMASI HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Yine 2. dalga operasyonda gözaltına alınan ancak daha sonra serbest bırakılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay'ın da gözaltı listesinde bulunduğu ifade edildi. İmamoğlu’nun koruma müdürü Mustafa Akın, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, İBB Muhtarlıklar Daire Başkanı Yavuz Saltık da sabah operasyonuyla gözaltına alınan, kritik görevdeki isimler arasında yer aldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 4. dalga operasyona ilişkin bir açıklama paylaştı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan 2024/228233 S.N dosya kapsamında başta İstaç, Kiptaş ve Yol Bakım Daire Başkanlığında tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin 23/05/2025 tarihinde şüphleliler Ali KURT, Ziya Gökmen TOGAY, İbrahim BÜLBÜLLÜ, Nezahat KURT ve Mustafa AKIN’ın da aralarında yer aldığı, 49 şahıs hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin icrasına ilişkin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiş olup, an itibarıyla şüpheliler ile ilgili yakalama - gözaltı , arama, el koyma işlemleri devam etmektedir."

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