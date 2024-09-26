Son dakika | İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Narin cinayetinde yeni açıklama: Açıklığa kavuşacak

26 Eylül 2024 22:33 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 22:41

Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Narin Güran cinayetine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cinayetin çok kısa bir sürede çözüme kavuşacağını söyleyen Yerlikaya Adalet Bakanlığının süreci paylaşacağını vurguladı.

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı​ Yerlikaya, Diyarbakır'da öldürülen Narin​ Güran cinayeti soruşturmasına ilişkin şunları söyledi: "Bu süreçle ilgili tamamen Adalet Bakanlığı​ yani Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı idaresinde gidiyor. Çok fazla bir zaman geçmeden bu noktanın açıklığa kavuşacağına inanıyorum. Bakanlığımız zaman zaman açıklama yapıyor. Bu konuyla ilgili yetkili ağızdan söylenen her söz masaya yatırılıyor. Benim kendi uhdemde, süreçte Adalet Bakanlığımız süreci zaten paylaşıyor. Merakla ilgili giderme noktasında üzerine düşenleri yapıyorlar. Temennim odur ki fazla bir süre geçmeden açıklığa kavuşacak ve bakanlığımız paylaşacak. Tarifi imkansız bir acı var orada. Nasıl bir kalp vicdan sahibi olduklarını düşününce ben utanıyorum. Narin'in bedenini bulduğumuzda o gün bir paylaşım yaptım. Cumhurbaşkanımızın da bir paylaşımı var orada: "Takipçisi olacağım" dedi."