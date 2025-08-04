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 | Banu İriç

Son dakika | İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan sahte diploma operasyonu açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sahte diploma ve ehliyet skandalına ilişkin son dakika paylaşımı yaptı. Yürütülen operasyonlarla ilgili bilgileri paylaşan Yerlikaya 23 ilde baskınlar yapıldığını söyledi.

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Son dakika | İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan sahte diploma operasyonu açıklaması
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 21:08
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 21:28

Türkiye'yi ayağa kaldıran , ehliyet ve e-imza skandalına ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son durumu paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya sahte belgeler düzenleyen suç ağına yönelik düzenlenen operasyonda 57 sahte diploma, 108 sahte sürücü belgesi ve 4 sahte lise mezuniyet belgesi ele geçirildiğini açıkladı.

Son dakika | İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan sahte diploma operasyonu açıklaması

Operasyonlarda 197 şüpheliden 37'sinin tutuklandığını belirten Yerlikaya şu detayları açıkladı:

"7 Ocak 2025 tarihinde 23 ilde eş zamanlı ve 23 Mayıs 2025 tarihinde 16 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 2 operasyonda toplam 197 şüpheli şahıs yakalanmış bu şüphelilerin 37’si tutuklanmış, 150’sine adli kontrol kararı verilmiştir.

Sahte belgelerle e-imza üretilmesi ve kamu sistemlerine yasa dışı erişim sağlanması konusuyla ilgili olarak;
-1.Dalga Operasyonda
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca; Resmi Belgede Sahtecilik, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet ve Bilişim Sistemine Girme suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucu;
-TÜRKTRUST ve E-İMZATR isimli elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşların Adana, Mersin, Hatay, Ankara ve İstanbul bayii/ofisleri üzerinden sahte sürücü belgesi ve T.C. kimlik kartları kullanarak, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kişiler adına elektronik imza başvuru ve üretiminde bulunulduğu,
-Bahse konu e-imzalar ile kamu kurumlarına ait sistemlere yetkisiz erişim sağlayarak yasa dışı işlemlerin gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi üzerine;
7 Ocak 2025 tarihinde Ankara merkezli 23 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 126 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 17’si tutuklandı.

-2.Dalga Operasyonda
Resmi Belgede Sahtecilik, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet ve Bilişim Sistemine Girme, Bilişim sistemini engelleme, bozma, erişilmez kılma, verileri yok etme veya değiştirme, elektronik imza kanununa muhalefet” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında;
23 Mayıs 2025 tarihinde 16 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 61 şüpheli yakalandı. 20’si tutuklandı. Arananlardan 10 şüpheli şahıs operasyonlar sonrası yakalanmıştır. Suç örgütü çökertilmiş, üyeleri tutuklanmıştır.

Yapılan çalışmalar sonucu;
-57 adet sahte diploma,
-108 adet sahte sürücü belgesi ve
-4 adet sahte lise mezuniyeti tespit edilmiştir.

Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz."

https://x.com/AliYerlikaya/status/1952430480478851162

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ETİKETLER
#içişleri bakanlığı
#sahte diploma
#Suç Operasyonu
#Sahte Ehliyet
#E-imza Skandali
#Gündem
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