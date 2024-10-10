Son dakika | Iğdır'da 13 polisimiz şehit olmuştu! DEM Parti Iğdır İl Başkanı Mehmet Selçuk gözaltında
Son dakika haberi: Iğdır'da 2015 yılında 13 polisimizin şehit olduğu hain saldırıyla ilgili başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da arasında bulunduğu 8 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Iğdır'da 9 yıl önce Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli polisleri taşıyan midibüs ve koruma aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu 13 polisimiz şehit olmuştu. Saldırıyla ilgili olarak Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma yeni bir gelişme yaşandı.
ŞAFAK OPERASYONUYLA GÖZALTINA ALINDILAR
Kentte sabah saatlerinde gerçekleştiren operasyonda; DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri, DEM Parti İl Başkanlığında arama çalışmalarına devam ediyor.