Son dakika | Iğdır'da 13 polisimiz şehit olmuştu! DEM Parti Iğdır İl Başkanı Mehmet Selçuk gözaltında

10 Ekim 2024 10:02 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 10:12

Son dakika haberi: Iğdır'da 2015 yılında 13 polisimizin şehit olduğu hain saldırıyla ilgili başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da arasında bulunduğu 8 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.