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 | Banu İriç

Son dakika | İklim Kanunu Teklifi TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren İklim Kanunu Teklifi oylamayla kabul edildi.

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Son dakika | İklim Kanunu Teklifi TBMM'de kabul edildi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.07.2025
saat ikonu 22:42
|
GÜNCELLEME:
02.07.2025
saat ikonu 23:20
Son dakika | İklim Kanunu Teklifi TBMM'de kabul edildi

İklim değişikliğiyle ve çevre korumayla ilgili düzenlemeleri içeren İklim Kanunu Teklifi TBMM'den geçti. Kabul edilen maddeler Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Türkiye tarihinde ilk kez çevreyle ilgili kapsamlı düzenlemeleri içeren "İklim Kanunu" yasalaştı. Bu kapsamda yeşil büyüme ve net sıfır emisyon hedefiyle sera gazının azaltımı ve iklim uyumluluğu çerçevesi belirlendi.
Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) kurulacak
Karbon ticaretine dayalı ETS sistemi yasalaşacak. Karbon tahsisatlarının dağıtımı ticareti ETS kapsamında sürdürülecek. İşletmelerin sera gazı emisyon izni alması gerekecek. Kamu kurumları ve özel sektör de sera gazı azaltımı ve iklime uyumlu sürdürülebilirlik kapsamında hareket etmekten sorumlu olacak.
CEZALAR GELECEK
Sera gazı iznini almadan faaliyet sürdüren işletmelelere milyonluk cezalar kesilecek. ETS kapsamında gerekenleri yapmayanlar da ağır para cezasına tabi olacak. Ozon tabakasına zarar veren madde kullanımına da maddi yaptırım gelecek.

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ETİKETLER
#türkiye
#tbmm
#iklim değişikliği
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