Son dakika | Irak ve Suriye'de PKK operasyonu: 15 terörist etkisiz hale getirildi

01 Kasım 2024 13:55 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 14:07

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonlarda 15 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika | PKK'ya büyük darbe! Turuncu kategoriye iki çizik daha: İlhan Tekinalp ve Recep Kipçak öldürüldü

Son dakika | PKK'ya büyük darbe! Turuncu kategoriye iki çizik daha: İlhan Tekinalp ve Recep Kipçak öldürüldü

Son dakika haberine göre bölücü terör örgütü PKK​'ya bir darbe daha vuruldu. Irak​ ve Suriye​'deki PKK hedeflerine operasyon düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetleri​ çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi.

MSB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesi ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı​ operasyon bölgelerine düzenlenen operasyonlarda 15 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

'NEFESİMİZ ENSELERİNDE'

"Nefesimiz enselerinde! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınar bölgelerinde belirlediği 11 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede mücadelemiz, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edecek!"