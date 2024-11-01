Son dakika | Irak ve Suriye'de PKK operasyonu: 15 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonlarda 15 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Son dakika haberine göre bölücü terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vuruldu. Irak ve Suriye'deki PKK hedeflerine operasyon düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetleri çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi.
MSB'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesi ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı operasyon bölgelerine düzenlenen operasyonlarda 15 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
'NEFESİMİZ ENSELERİNDE'
"Nefesimiz enselerinde! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınar bölgelerinde belirlediği 11 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede mücadelemiz, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edecek!"