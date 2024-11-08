Son dakika! Irak ve Suriye'de PKK'ya ağır darbe: 16 terörist etkisiz hale getirildi

08 Kasım 2024 10:55 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 11:03

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 16 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk ordusu bölücü terör örgütü PKK'ya nefes aldırmıyor. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde peş peşe operasyonlar düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyonlarda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Terör örgütleriyle mücadelenin nerede olursa olsun en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini kaydeden bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

TERÖRİSTLER İÇİN KAÇIŞ YOK!