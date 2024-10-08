Son dakika | Irak ve Suriye'de PKK'ya darbe: 4 terörist öldürüldü

08 Ekim 2024 16:16 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 16:18

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'de tespit edilen 4 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu. MSB'nin açıklamasında; operasyonların kararlılıkla devam edeceğinin altı çizildi.

Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İnlerine saklanan teröristler tek tek etkisiz hale getiriliyor. Milli Savunma Bakanlığı, PKK​'ya indirilen bir darbeyi daha duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu​ bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı​ bölgesinde 4 PKK'lı teröristin öldürüldüğü duyuruldu.

"OPERASYONLAR KARARLILIKLA DEVAM EDECEK!"

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam ediyor. Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 2 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!"