Son dakika | Irak ve Suriye'de PKK'ya darbe: 6 terörist öldürüldü

11 Eylül 2024 14:47 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 15:25

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki 1, Suriye'nin kuzeyinde ise 5 PKK/YPG'li teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Son dakika | Mehmetçik'ten PKK'ya ağır darbe: Irak ve Suriye'de 13 terörist öldürüldü

Son dakika | Mehmetçik'ten PKK'ya ağır darbe: Irak ve Suriye'de 13 terörist öldürüldü

Kahraman Mehmetçik'in eli kanlı terör örgütlerine karşı mücadelesi sürüyor. İnlerine saklanan teröristler düzenlenen operasyonlarla etkisiz hale getiriliyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki 1, Suriye'nin kuzeyinde ise 5 PKK/YPG'li teröristin öldürüldüğü duyuruldu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."