Son dakika | Irak'ın kuzeyinde PKK'ya bir darbe daha indirildi! 8 terörist daha listeden düştü
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Başkent Ankara'da TUSAŞ'a yönelik hain terör saldırsının ardından sınır ötesi harekatlarına hız veren Türkiye, başarılı bir operasyona daha imza attı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan son dakika açıklamasına göre, Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
"TERÖRİST NEREDEYSE HEDEFİMİZ ORASI"
MSB'den yapılan açıklamada operasyona ilişkin şu ifadelere yer verildi: "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."