Son dakika | Irak'ın kuzeyinde PKK'ya bir darbe daha indirildi! 8 terörist daha listeden düştü

30 Ekim 2024 09:49 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 10:02

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

TUSAŞ saldırısıyla ilgili yeni detaylar! Sivas'tan Ankara'ya böyle gelmişler...

TUSAŞ saldırısıyla ilgili yeni detaylar! Sivas'tan Ankara'ya böyle gelmişler...

Başkent Ankara​'da TUSAŞ​'a yönelik hain terör saldırsının ardından sınır ötesi harekatlarına hız veren Türkiye​, başarılı bir operasyona daha imza attı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan son dakika açıklamasına göre, Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

"TERÖRİST NEREDEYSE HEDEFİMİZ ORASI"

MSB'den yapılan açıklamada operasyona ilişkin şu ifadelere yer verildi: "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."