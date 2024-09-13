Son dakika | Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 19 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

13 Eylül 2024 13:46 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 14:12

Son dakika haberi: Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına hava harekatı düzenledi. Milli Savunma Bakanlığı, 3 gün süren operasyonlarda 19 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Terörle mücadelesine hız kesmeden devam eden Mehmetçik, PKK'ya ağır darbe indirdi. Irak​'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Bakanlık operasyonun görüntülerini paylaştı.

19 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak​'ın kuzeyindeki Gara​, Hakurk​ ve Kandil​ bölgelerine 3 gün süren hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. Bakanlık; 7, 8, ve 9 Eylül'de düzenlenen harekat sonucu Gara​'da 10, Hakurk​'ta 6, Kandil​'de ise 3 olmak üzere toplam 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör yuvalarına Mehmetçik pençesi! Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

MSB OPERASYON GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Öte yandan MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda hava harekatının görüntülerine de yer verildi. Görüntülerde peş peşe havalanan jetlerin belirlenen terör hedeflerini bombaladığı anlar yer aldı.